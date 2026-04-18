Артюр Фис вышел в финал турнира ATP-500 в Барселоне, где сыграет с Рублёвым
Поделиться
30-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в финал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В полуфинале он обыграл испанца Рафаэля Ходара (55-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:10 МСК
55
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
30
Артюр Фис
А. Фис
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Фис один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Ходара два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
За титул соревнований в Барселоне Фис поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в 1/2 финала оказался сильнее Хамада Меджедовича (3:6, 6:2, 6:2).
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2026
-
19:47
-
19:31
-
19:09
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
18:10
-
17:27
-
17:23
-
16:54
-
16:42
-
16:27
-
16:19
-
16:09
-
16:02
-
15:55
-
15:44
-
15:33
-
15:07
-
14:34
-
14:25
-
14:17
-
14:02
-
14:00
-
13:35
-
13:07
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:10
-
09:44