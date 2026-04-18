Артюр Фис вышел в финал турнира ATP-500 в Барселоне, где сыграет с Рублёвым

30-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в финал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В полуфинале он обыграл испанца Рафаэля Ходара (55-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Фис один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Ходара два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

За титул соревнований в Барселоне Фис поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в 1/2 финала оказался сильнее Хамада Меджедовича (3:6, 6:2, 6:2).