Турнир WTA-500 в Штутгарте: результаты матчей на 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в Штутгарте (Германия) продолжился турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей шестого игрового дня грунтовых соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия), 1/2 финала. Результаты матчей на 18 апреля:

Элина Свитолина (Украина, 4) — Каролина Мухова (Чехия, 7) — 4:6, 6:2, 4:6.

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) – Мирра Андреева (Россия, 6) — 7:5, 6:1.

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.