Определились финалистки турнира WTA-500 в Штутгарте

Сегодня, 18 апреля, на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия). Финал:

Каролина Мухова (Чехия, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 1).

В полуфинале соревнований борьбу завершила россиянка Мирра Андреева. Она уступила Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6.

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.