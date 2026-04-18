Определились финалистки турнира WTA-500 в Штутгарте
Сегодня, 18 апреля, на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия). Финал:
- Каролина Мухова (Чехия, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 1).
В полуфинале соревнований борьбу завершила россиянка Мирра Андреева. Она уступила Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6.
Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
Комментарии