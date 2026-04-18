Определились финалисты турнира ATP-500 в Барселоне

Сегодня, 18 апреля, на грунтовых кортах турнира категории ATP-500 Барселоны (Испания) завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500, Барселона (Испания). Финал:

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Артюр Фис (Франция, 9).

В полуфинале турнира в Барселоне Рублёв обыграл серба Хамада Меджедовича со счётом 3:6, 6:2, 6:2, а Фис оказался сильнее испанца Рафаэля Ходара (3:6, 6:3, 6:2).

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимал участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы.