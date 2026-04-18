Определились финалистки турнира WTA-250 в Руане

Сегодня, 18 апреля, завершились полуфинальные матчи на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Руане (Франция). Финал:

Марта Костюк (Украина, 1) — Вероника Подрез (Украина, Q).

В полуфинале Костюк обыграла Татьяну Марию из Германии со счётом 6:3, 6:0. Подрез вышла в финал после снятия Сораны Кырсти из Румынии.

Турнир в Руане проходит с 13 по 19 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является украинка Элина Свитолина, которая в этом году не принимает участия на турнире. Призовой фонд соревнований € 246 388.