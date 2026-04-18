«Отличная мотивация прямо на корте». Рыбакина — о возможности выиграть Porsche в Штутгарте
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о возможности выиграть автомобиль на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В полуфинале соревнований Елена обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 7:5, 6:1.

— Вы выиграли Porsche в 2024 году. Мы знаем, что у вас теперь есть водительские права. Но есть ли у вас кабриолет в жёлтом металлике?
— Что это такое?

— Это призовой Porsche!
— 911, окей! Этой у меня нет. Это отличная мотивация прямо на корте. Когда не сосредоточена или, может, расстроена, просто посмотри на машины, поставь цель и постарайся сделать лучшее.

— У вас есть место для неё в гараже?
— Да, есть.

-Уверен, вы отличный водитель. Но когда-нибудь спускались по рампе? Это может быть момент давления, если выиграете.
— Да, будет давление, но давайте не будем думать об этом сейчас. Самое важное — восстановиться, посмотрим, что будет. Я постараюсь сделать лучшее и надеюсь увидеть вас, ребята, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Напомним, в 2024 году Рыбакина стала чемпионкой соревнований в Штутгарте и получила Porsche Taycan 4S Sport Turismo. В этом году чемпионке турнира подарят лимонный кабриолет Porsche 911 Carrera S.

Материалы по теме
Рыбакина прервала победную серию Мирры. Но Андреева вернётся на восьмую строчку в рейтинге Рыбакина прервала победную серию Мирры. Но Андреева вернётся на восьмую строчку в рейтинге
Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены
