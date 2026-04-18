Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP впервые за 11 месяцев

Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP впервые за 11 месяцев
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP в одиночном разряде впервые за 11 месяцев. В полуфинале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) он обыграл серба Хамада Меджедовича (88-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 2
         
Хамад Меджедович
88
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

До этого Рублёв сыграл в финале турнира ATP в мае 2025 года на «пятисотнике» в Гамбурге (Германия). Тогда он проиграл итальянцу Флавио Коболли со счётом 2:6, 4:6.

В решающем матче соревнований в Барселоне Рублёв сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участие в розыгрыше турнира этого года.

Сетка турнира в Барселоне
Материалы по теме
Есть первый финал в сезоне! Рублёв выдал камбэк и сразится за титул в Барселоне Есть первый финал в сезоне! Рублёв выдал камбэк и сразится за титул в Барселоне
Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены Судейские скандалы, изменившие теннис. От походов Циципаса в туалет до коучинга Серены
Календарь турнира в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android