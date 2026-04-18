Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP впервые за 11 месяцев
15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP в одиночном разряде впервые за 11 месяцев. В полуфинале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) он обыграл серба Хамада Меджедовича (88-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
15
Андрей Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
88
Хамад Меджедович
До этого Рублёв сыграл в финале турнира ATP в мае 2025 года на «пятисотнике» в Гамбурге (Германия). Тогда он проиграл итальянцу Флавио Коболли со счётом 2:6, 4:6.
В решающем матче соревнований в Барселоне Рублёв сыграет с французским теннисистом Артюром Фисом. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участие в розыгрыше турнира этого года.
