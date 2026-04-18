Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв прокомментировал победу над Хамадом Меджедовичем в 1/2 финала в Барселоне

Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над сербом Хамадом Меджедовичем в полуфинале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
2 : 1
1 2 3
         
3 6 6
6 2 2
         
«Я сумел остаться сосредоточенным, потому что в первом сете у меня был сложный момент. Выпустил немного эмоций, особенно после тех двух геймов. Кажется, это было на 2-2 или 3-3, когда у меня было четыре брейк-пойнта, и ни одного не реализовал.

Так что в каком-то смысле тот гейм меня морально подкосил сильнее, чем я думал. В следующем потерялся, и он сделал брейк. А после того сета просто думал: ладно, продолжай бороться, попробуй поднять уровень. Если у меня были шансы в первом сете, то наверняка будут и во втором. И постепенно набрал обороты, получил шанс в начале второго сета и сразу его использовал, это дало мне больше уверенности.

И постепенно так я выиграл второй сет, а потом и третий. Был ключевой момент, на мой взгляд, в первых четырёх геймах третьего сета, потому что у него были шансы на моей подаче, у меня — на его. Я просто старался бороться на каждом очке, спас несколько брейк-пойнтов, выиграл несколько хороших розыгрышей. Потом выиграл очень тяжёлый гейм, чтобы сделать брейк, кажется, на 3-2. Сделал брейк с 40-15. И в итоге это стало решающим моментом. Потом он немного просел морально, а я набрал уверенности», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android