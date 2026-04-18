«Это для меня очень особенный момент». Рублёв — о предстоящем финале в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В решающем матче он сыграет с французом Артюром Фисом.

— Это ваш первый финал здесь, в Барселоне? Начался грунтовый сезон — чего вы ожидаете от Барселоны и предстоящих турниров?

— Никаких ожиданий. Сейчас здесь, в финале, это для меня очень особенный момент впервые. Поэтому я просто постараюсь сосредоточиться на том, чтобы быть здесь и сейчас, хорошо восстановиться к завтрашнему дню, завтра показать свой лучший результат — и всё, — приводит слова Рублёва Ubitennis.