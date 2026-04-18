Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это для меня очень особенный момент». Рублёв — о предстоящем финале в Барселоне

Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира ATP-500 в Барселоне (Испания). В решающем матче он сыграет с французом Артюром Фисом.

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Артюр Фис
30
Франция
А. Фис

— Это ваш первый финал здесь, в Барселоне? Начался грунтовый сезон — чего вы ожидаете от Барселоны и предстоящих турниров?
— Никаких ожиданий. Сейчас здесь, в финале, это для меня очень особенный момент впервые. Поэтому я просто постараюсь сосредоточиться на том, чтобы быть здесь и сейчас, хорошо восстановиться к завтрашнему дню, завтра показать свой лучший результат — и всё, — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android