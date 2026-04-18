«Прогрессирую». Андрей Рублёв — о спокойствии в матче 1/2 финала турнира в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в финал на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания) высказался о спокойствии на корте. В 1/2 финала он обыграл серба Хамада Меджедовича (88-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

— У тебя были сложные моменты в матче, но ты показал отличное спокойствие, возможно, отличающееся от прошлого. Чувствуешь ли прогресс в этом аспекте?

— Ну, конечно, я прогрессирую. Хотелось бы так думать, потому что обычно в таких матчах, с такими игроками, когда нет ритма — они бьют два виннера, потом ошибку, потом дроп-шот или что-то в этом роде — я сразу сходил с ума, как только что-то шло не так. Если я справляюсь с этим, значит, улучшаюсь, — приводит слова Рублёва Ubitennis.