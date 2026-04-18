Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис Новости

«Прогрессирую». Андрей Рублёв — о спокойствии в матче 1/2 финала турнира в Барселоне

«Прогрессирую». Андрей Рублёв — о спокойствии в матче 1/2 финала турнира в Барселоне
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в финал на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания) высказался о спокойствии на корте. В 1/2 финала он обыграл серба Хамада Меджедовича (88-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 2
         
Хамад Меджедович
88
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

— У тебя были сложные моменты в матче, но ты показал отличное спокойствие, возможно, отличающееся от прошлого. Чувствуешь ли прогресс в этом аспекте?
— Ну, конечно, я прогрессирую. Хотелось бы так думать, потому что обычно в таких матчах, с такими игроками, когда нет ритма — они бьют два виннера, потом ошибку, потом дроп-шот или что-то в этом роде — я сразу сходил с ума, как только что-то шло не так. Если я справляюсь с этим, значит, улучшаюсь, — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android