Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — о поддержке Сафина: он сказал, что на этой неделе ожидает хороших результатов

Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, давал ли ему Марат Сафин наставления для финала на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).

— Марат Сафин выиграл этот турнир 26 лет назад, говорил ли ты с ним, дал ли он тебе советы для финала?
— Нет, не говорили, потому что сейчас он немного занят. Так что на этой неделе не общались. В последний раз я его видел, кажется, в воскресенье. Он просто сказал, что на этой неделе ожидает от меня хороших результатов. Подумал: ладно, идём хорошо… А вместо этого вот я здесь. Так что это засело у меня в голове, и я посмеялся: окей, посмотрим. Но нет, мы не говорили. Конечно, пообщаемся с ним в понедельник или во вторник, в зависимости от того, когда он вернётся, — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android