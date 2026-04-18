«Он уже топ-игрок, невероятно талантлив». Рублёв — об игре Фиса перед финалом в Барселоне

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил игру 30-го номера мирового рейтинга француза Артюра Фиса перед финалом турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Артюр победил многих отличных игроков, уже выигрывал крупные турниры. Он уже топ-игрок, невероятно талантлив и очень уверен в себе, играет отличный теннис уже два года», — приводит слова Рублёва Ubitennis.

Счёт личных встреч Рублёва и Фиса — 1-1. Россиянин обыграл француза в 1/4 финала соревнований в Гонконге-2024, Артюр оказался сильнее Андрея в третьем круге в Монте-Карло-2025. Ещё одна встреча должна была состояться на «Ролан Гаррос»-2025, но Фис снялся до матча.