«Отличный игрок, даже входил в пятёрку лучших». Фис — о Рублёве перед финалом в Барселоне

«Отличный игрок, даже входил в пятёрку лучших». Фис — о Рублёве перед финалом в Барселоне
30-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис поделился ожиданиями от финала турнира ATP-500 в Барселоне (Испания), где он встретится с россиянином Андреем Рублёвым (15-й в рейтинге).

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
30
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Рублёв — отличный игрок, он даже входил в пятёрку лучших. У него очень и очень хорошая подача, бэкхенд тоже очень надёжный. Я играл против него пару раз. Проиграл в Гонконге, а выиграл в Монте-Карло. У него были очень сложные матчи. Так что с нетерпением жду этой игры», — приводит слова Фиса Ubitennis.

Счёт личных встреч Рублёва и Фиса — 1-1. Россиянин обыграл француза в 1/4 финала соревнований в Гонконге-2024, Артюр оказался сильнее Андрея в третьем круге в Монте-Карло-2025. Ещё одна встреча должна была состояться на «Ролан Гаррос» — 2025, но Фис снялся до матча.

