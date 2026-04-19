«Хочу выложиться на полную». Рыбакина — о будущем финале на турнире WTA-500 в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с чешкой Каролиной Муховой (12-я в рейтинге) в финале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия)

«Она действительно отличная теннисистка, у неё очень хорошее чувство мяча, отличная техника работы руками. Она может подавать с очень хорошей точностью. Это будет интересный матч. Думаю, моя цель всегда заключается в том, чтобы оставаться агрессивной, хорошо подавать, как я это делала сегодня, а дальше посмотрим, что получится. Но это, безусловно, последний матч, хочу выложиться на полную», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.