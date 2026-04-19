Рыбакина прокомментировала победу над Андреевой в полуфинале турнира в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой со счётом 7:5, 6:1 в полуфинале турнира в Штутгарте.

Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:45 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«В первом сете игра была довольно равной. У меня были возможности выйти вперёд, но я ими не воспользовалась. Зато в ключевые моменты хорошо сработала подача, и я сохраняла агрессивный стиль.
Во втором сете, когда я повела в счёте, стала играть более раскованно, чаще шла вперёд, действовала ещё агрессивнее. В целом я довольна своей игрой, она была очень стабильной», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

В финале турнира Рыбакина встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Рыбакина прервала победную серию Мирры. Но Андреева вернётся на восьмую строчку в рейтинге
