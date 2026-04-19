Рыбакина прокомментировала победу над Андреевой в полуфинале турнира в Штутгарте
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой со счётом 7:5, 6:1 в полуфинале турнира в Штутгарте.
Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:45 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
Мирра Андреева
М. Андреева
«В первом сете игра была довольно равной. У меня были возможности выйти вперёд, но я ими не воспользовалась. Зато в ключевые моменты хорошо сработала подача, и я сохраняла агрессивный стиль.
Во втором сете, когда я повела в счёте, стала играть более раскованно, чаще шла вперёд, действовала ещё агрессивнее. В целом я довольна своей игрой, она была очень стабильной», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.
В финале турнира Рыбакина встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.
Материалы по теме
