Рыбакина прокомментировала победу над Андреевой в полуфинале турнира в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой со счётом 7:5, 6:1 в полуфинале турнира в Штутгарте.

«В первом сете игра была довольно равной. У меня были возможности выйти вперёд, но я ими не воспользовалась. Зато в ключевые моменты хорошо сработала подача, и я сохраняла агрессивный стиль.

Во втором сете, когда я повела в счёте, стала играть более раскованно, чаще шла вперёд, действовала ещё агрессивнее. В целом я довольна своей игрой, она была очень стабильной», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

В финале турнира Рыбакина встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.