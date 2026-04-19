Елена Рыбакина — Каролина Мухова: во сколько начало, где смотреть финал в Штутгарте

Сегодня, 19 апреля, пройдёт финальный матч турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) между второй ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и чешкой Каролиной Муховой, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

В России не предусмотрен официальный показ турниров WTA-тура. Следить за ходом встречи Елена Рыбакина – Каролина Мухова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в розыгрыше турнира этого года проиграла в первом круге россиянке Мирре Андреевой.