Елена Рыбакина — Каролина Мухова: история встреч перед финалом турнира в Штутгарте

Сегодня, 19 апреля, пройдёт финальный матч турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) между второй ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и чешкой Каролиной Муховой, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

Мухова ведёт со счётом 2-1 по личным встречам, финал в Штутгарте станет первым очным матчем для теннисисток на грунте. Чешка обыграла Рыбакину в первом круге US Open — 2019 и в четвертьфинале Брисбена-2026. Елена была сильнее в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллсе в 2023 году.

Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.