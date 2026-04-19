Елена Рыбакина — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Штутгарте

Сегодня, 19 апреля, пройдёт финальный матч турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) между второй ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и чешкой Каролиной Муховой, занимающей 12-ю строчку рейтинга WTA. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в розыгрыше турнира этого года проиграла россиянке Мирре Андреевой в первом круге соревнований.