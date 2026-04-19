Андрей Рублёв — Артюр Фис: во сколько начало, где смотреть финал турнира в Барселоне

Сегодня, 19 апреля, в Барселоне (Испания) состоится финальный матч грунтового турнира АТР-500 между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Франции Артюром Фисом, занимающим 30-ю строчку в рейтинге АТР. Матч начнётся не ранее 17:00 по московскому времени.

В России не предусмотрен официальный показ турниров АТР-тура. Следить за ходом встречи Андрей Рублёв – Артюр Фис можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы.