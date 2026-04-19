Андрей Рублёв — Артюр Фис: история встреч перед финалом турнира в Барселоне

Сегодня, 19 апреля, в Барселоне (Испания) состоится финальный матч грунтового турнира АТР-500 между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Франции Артюром Фисом, занимающим 30-ю строчку в рейтинге АТР. Матч начнётся не ранее 17:00 мск.

Счёт личных встреч равный — 1-1, при этом Фис обыграл Рублёва на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло в 2025 году (6:2, 6:3). Андрей победил француза в четвертьфинале Гонконга-2024 со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года из-за травмы.