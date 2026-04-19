Коболли посвятил победу над Зверевым в Мюнхене подростку, погибшему в Риме
Поделиться
16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли посвятил свою победу в 1/2 финала турнира в Мюнхене над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:3) 13-летнему подростку, который погиб несколькими днями ранее в Риме. Коболли тренировался с ним в одном теннисном клубе.
Мюнхен. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
16
Флавио Коболли
«Каждое очко, которое я играю, каждый мяч, которого я касаюсь, каждый шаг, который я делаю, — я буду думать о тебе.
Я буду играть ради тебя и брать тебя с собой, куда бы ни пошёл. Я помню твою улыбку, когда ты о чём-то меня спрашивал, — ты был солнечным, полным энергии и с огромным желанием учиться», – написал Коболли в одной из социальных сетей.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
10:30
-
10:10
-
10:06
-
09:35
-
09:18
-
04:23
-
00:35
-
00:12
- 18 апреля 2026
-
23:47
-
23:32
-
23:03
-
22:18
-
21:55
-
21:27
-
20:59
-
20:41
-
20:21
-
20:02
-
19:47
-
19:31
-
19:09
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
18:10
-
17:27
-
17:23
-
16:54
-
16:42
-
16:27
-
16:19
-
16:09
-
16:02
-
15:55
-
15:44