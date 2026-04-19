Главная Теннис Новости

Коболли посвятил победу над Зверевым в Мюнхене подростку, погибшему в Риме

Коболли посвятил победу над Зверевым в Мюнхене подростку, погибшему в Риме
16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли посвятил свою победу в 1/2 финала турнира в Мюнхене над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:3) 13-летнему подростку, который погиб несколькими днями ранее в Риме. Коболли тренировался с ним в одном теннисном клубе.

Мюнхен. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Флавио Коболли
16
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Каждое очко, которое я играю, каждый мяч, которого я касаюсь, каждый шаг, который я делаю, — я буду думать о тебе.

Я буду играть ради тебя и брать тебя с собой, куда бы ни пошёл. Я помню твою улыбку, когда ты о чём-то меня спрашивал, — ты был солнечным, полным энергии и с огромным желанием учиться», – написал Коболли в одной из социальных сетей.

