Коболли посвятил победу над Зверевым в Мюнхене подростку, погибшему в Риме

16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли посвятил свою победу в 1/2 финала турнира в Мюнхене над немцем Александром Зверевым (6:3, 6:3) 13-летнему подростку, который погиб несколькими днями ранее в Риме. Коболли тренировался с ним в одном теннисном клубе.

«Каждое очко, которое я играю, каждый мяч, которого я касаюсь, каждый шаг, который я делаю, — я буду думать о тебе.

Я буду играть ради тебя и брать тебя с собой, куда бы ни пошёл. Я помню твою улыбку, когда ты о чём-то меня спрашивал, — ты был солнечным, полным энергии и с огромным желанием учиться», – написал Коболли в одной из социальных сетей.