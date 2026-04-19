«Ещё один бриллиант в арсенале Испании». Борис Беккер — об игре Рафаэля Ходара
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер оценил игру испанца Рафаэля Ходара в сезоне-2026. Ранее испанец вышел в 1/2 финала турнира АТР-500 в Барселоне, где уступил французу Артюру Фису со счётом 6:3, 3:6, 2:6.
Барселона. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:10 МСК
55
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
30
Артюр Фис
А. Фис
«Какой талант! Обожаю его хладнокровие и зрелость уже сейчас…Испании повезло иметь ещё один бриллиант в своём арсенале», – написал Беккер в своём аккаунте в социальной сети Х.
19-летний Ходар занимает 55-ю строчку в рейтинге АТР. В сезоне-2026 испанец выиграл турнир в Марракеше. Также он вышел в третий круг на «Мастерсе» в Майами.
