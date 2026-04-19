«Многое приходит с опытом». Рыбакина — о психологической устойчивости во время матчей

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, за счёт чего ей удаётся развивать свою психологическую устойчивость во время матчей.

– Ваша психологическая устойчивость — сильная сторона. Как вы её развиваете?

– Я не работаю с психологом. Пробовала, но всего несколько сессий.

Думаю, многое приходит с опытом: играешь в туре, выигрываешь турниры, проигрываешь тяжёлые финалы — всё это даёт опыт. И, конечно, важна команда: она помогает с мотивацией и поддерживает в сложные моменты. Сейчас я довольна тем, как всё складывается, – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Штутгарте.