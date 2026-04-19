Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Многое приходит с опытом». Рыбакина — о психологической устойчивости во время матчей

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, за счёт чего ей удаётся развивать свою психологическую устойчивость во время матчей.

– Ваша психологическая устойчивость — сильная сторона. Как вы её развиваете?
– Я не работаю с психологом. Пробовала, но всего несколько сессий.

Думаю, многое приходит с опытом: играешь в туре, выигрываешь турниры, проигрываешь тяжёлые финалы — всё это даёт опыт. И, конечно, важна команда: она помогает с мотивацией и поддерживает в сложные моменты. Сейчас я довольна тем, как всё складывается, – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Штутгарте.

Материалы по теме
Рыбакина бьётся за титул Штутгарта! А в Барселоне за главный трофей сразится Рублёв. LIVE!
Live
Рыбакина бьётся за титул Штутгарта! А в Барселоне за главный трофей сразится Рублёв. LIVE!
