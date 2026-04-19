Шелтон — о финале в Мюнхене: планирую показать всё, на что способен

Шелтон — о финале в Мюнхене: планирую показать всё, на что способен
Американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от финала турнира ATP-500 в Мюнхене, в котором сыграет с итальянцем Флавио Коболли.

Для вас выйти в финал в Мюнхене два года подряд — насколько это особенное событие?
— Это очень круто. Думаю, это первый турнир, где я выхожу в финал два года подряд. Очень рад делать это здесь, в начале сезона на грунтовых кортах. Это придаёт мне много уверенности.

Заметно, что во втором сете полуфинала ваша подача была лучше, чем в первом. Нужно ли завтра с первого мяча действовать максимально чётко?
— Да. В первом сете подача была просто ужасной. Я часто пытался выполнить свои «запасные» подачи и много ошибался. Надеюсь, завтра удастся стартовать лучше. На протяжении всей недели с подачей особых проблем не было. Планирую показать в финале всё, на что способен, — приводит слова Шелтона The Tennis Letter.

Материалы по теме
Бен Шелтон вышел в финал турнира в Мюнхене, где сыграет с Флавио Коболли
Комментарии
