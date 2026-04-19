Шелтон — о финале в Мюнхене: планирую показать всё, на что способен

Американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от финала турнира ATP-500 в Мюнхене, в котором сыграет с итальянцем Флавио Коболли.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
— Для вас выйти в финал в Мюнхене два года подряд — насколько это особенное событие?
— Это очень круто. Думаю, это первый турнир, где я выхожу в финал два года подряд. Очень рад делать это здесь, в начале сезона на грунтовых кортах. Это придаёт мне много уверенности.
— Заметно, что во втором сете полуфинала ваша подача была лучше, чем в первом. Нужно ли завтра с первого мяча действовать максимально чётко?
— Да. В первом сете подача была просто ужасной. Я часто пытался выполнить свои «запасные» подачи и много ошибался. Надеюсь, завтра удастся стартовать лучше. На протяжении всей недели с подачей особых проблем не было. Планирую показать в финале всё, на что способен, — приводит слова Шелтона The Tennis Letter.
- 19 апреля 2026
-
12:16
-
11:54
-
11:29
-
11:20
-
11:00
-
11:00
-
10:30
-
10:10
-
10:06
-
09:35
-
09:18
-
04:23
-
00:35
-
00:12
- 18 апреля 2026
-
23:47
-
23:32
-
23:03
-
22:18
-
21:55
-
21:27
-
20:59
-
20:41
-
20:21
-
20:02
-
19:47
-
19:31
-
19:09
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
18:10
-
17:27
-
17:23
-
16:54
-
16:42