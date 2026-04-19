«Надеюсь, что у неё всё наладится». Мухова — о ситуации вокруг Маркеты Вондроушовой

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова отреагировала на ситуацию вокруг чемпионки Уимблдона-2023 чешки Маркеты Вондроушовой, которая может быть дисквалифицирована за отказ сдать допинг-пробу.

– Вы слышали новости о Маркете Вондроушовой? Общались с ней?

– Да, мы на связи, но я не хочу это комментировать — у меня нет полной информации. Конечно, мне её жаль, и я надеюсь, что у неё всё наладится, – сказала Мухова на пресс-конференции в Штутгарте.

В декабре 2025 года 26-летняя Вондроушова отказалась впускать в свою квартиру допинг-офицера. В связи с этим Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) может дисквалифицировать теннисистку. Вопрос о нарушении антидопинговых правил будет рассматривать Независимый трибунал в Лондоне.