Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, что у неё всё наладится». Мухова — о ситуации вокруг Маркеты Вондроушовой

Комментарии

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова отреагировала на ситуацию вокруг чемпионки Уимблдона-2023 чешки Маркеты Вондроушовой, которая может быть дисквалифицирована за отказ сдать допинг-пробу.

– Вы слышали новости о Маркете Вондроушовой? Общались с ней?
– Да, мы на связи, но я не хочу это комментировать — у меня нет полной информации. Конечно, мне её жаль, и я надеюсь, что у неё всё наладится, – сказала Мухова на пресс-конференции в Штутгарте.

В декабре 2025 года 26-летняя Вондроушова отказалась впускать в свою квартиру допинг-офицера. В связи с этим Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) может дисквалифицировать теннисистку. Вопрос о нарушении антидопинговых правил будет рассматривать Независимый трибунал в Лондоне.

Материалы по теме
Рыбакина бьётся за титул Штутгарта! А в Барселоне за главный трофей сразится Рублёв. LIVE!
Live
Рыбакина бьётся за титул Штутгарта! А в Барселоне за главный трофей сразится Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android