Тренер Рублёва оценил игру теннисиста перед финалом турнира в Барселоне
Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, оценил игру своего подопечного на турнире АТР-500 в Барселоне (Испания). Рублёв вышел в финал соревнований, где ему предстоит сыграть с французом Артюром Фисом.
Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
30
Артюр Фис
А. Фис
«Я доволен его игрой, но, если честно, иногда трудно испытывать полное удовлетворение, учитывая, каким бывает Андрей. Я доволен, но есть вещи, которые нужно улучшать, если мы хотим выиграть турнир. С моей стороны всё отлично — финал, всё прекрасно, но он захочет победить, и, если день не сложится, для него это будет неделя, которая не будет такой позитивной, как он ожидает», – приводит слова Висенте Mundo Deportivo.
