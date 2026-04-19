Тренер Рублёва оценил игру теннисиста перед финалом турнира в Барселоне

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, оценил игру своего подопечного на турнире АТР-500 в Барселоне (Испания). Рублёв вышел в финал соревнований, где ему предстоит сыграть с французом Артюром Фисом.

«Я доволен его игрой, но, если честно, иногда трудно испытывать полное удовлетворение, учитывая, каким бывает Андрей. Я доволен, но есть вещи, которые нужно улучшать, если мы хотим выиграть турнир. С моей стороны всё отлично — финал, всё прекрасно, но он захочет победить, и, если день не сложится, для него это будет неделя, которая не будет такой позитивной, как он ожидает», – приводит слова Висенте Mundo Deportivo.