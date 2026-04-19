Джон Иснер: в Майами в 2018 году я заработал больше, чем Синнер в 2026-м. Это безумие

Американский теннисист Джон Иснер отреагировал на размер призовых первой ракетки мира Янника Синнера и назвал ситуацию с распределением призовых в туре абсурдной.

«На «Мастерсах» призовые для победителя снизились. Когда я выиграл в Майами в 2018‑м, я заработал больше, чем Синнер в этом, 2026 году. Общий призовой фонд распределили, и в целом он стал больше. Но доля победителя в 2026‑м оказалась примерно на $ 200 тыс. меньше, чем в 2018‑м. Это безумие, это абсурд. Ни в одном другом виде спорта сейчас нет подобной ситуации. Это нелепо. Призовые на «Шлемах», напротив, сильно выросли. И каждый раз мы слышим о рекорде по продаже билетов в Монте‑Карло, рекордных доходах в Индиан‑Уэллсе. Это безумие», — приводит слова Иснера Ubitennis со ссылкой на подкаст «Nothing Major Show».

За победу на «Мастерсе» в Майами итальянец Янник Синнер получил $ 1 151 380.

