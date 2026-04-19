Янчук — об игре Андреевой в Штутгарте: пока ещё не может побеждать всех топов подряд

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил уровень игры российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-500 в Штутгарте. Россиянка проиграла в полуфинале соревнований казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6.

«Я бы оценил турнир в Штутгарте для Андреевой на пятёрку, но, может быть, без плюса. Пока ещё не может она побеждать всех топов подряд. А Рыбакина – второй номер в мире после Арины Соболенко. Но наша теннисистка вплотную подбирается к лидерам. Это значит, что в следующем году она будет реально претендовать на победу в турнирах «Большого шлема», – приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».