Янчук — об игре Андреевой в Штутгарте: пока ещё не может побеждать всех топов подряд
Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил уровень игры российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-500 в Штутгарте. Россиянка проиграла в полуфинале соревнований казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6.
Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:45 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Мирра Андреева
М. Андреева
«Я бы оценил турнир в Штутгарте для Андреевой на пятёрку, но, может быть, без плюса. Пока ещё не может она побеждать всех топов подряд. А Рыбакина – второй номер в мире после Арины Соболенко. Но наша теннисистка вплотную подбирается к лидерам. Это значит, что в следующем году она будет реально претендовать на победу в турнирах «Большого шлема», – приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».
