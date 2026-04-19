Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук — об игре Андреевой в Штутгарте: пока ещё не может побеждать всех топов подряд

Янчук — об игре Андреевой в Штутгарте: пока ещё не может побеждать всех топов подряд
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил уровень игры российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-500 в Штутгарте. Россиянка проиграла в полуфинале соревнований казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 5:7, 1:6.

Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 17:45 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я бы оценил турнир в Штутгарте для Андреевой на пятёрку, но, может быть, без плюса. Пока ещё не может она побеждать всех топов подряд. А Рыбакина – второй номер в мире после Арины Соболенко. Но наша теннисистка вплотную подбирается к лидерам. Это значит, что в следующем году она будет реально претендовать на победу в турнирах «Большого шлема», – приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Рыбакина прервала победную серию Мирры. Но Андреева вернётся на восьмую строчку в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android