Тренер Рублёва: сложно найти психолога, который понимает ментальность русского игрока

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, рассказал о том, как проходит работа над психологической устойчивостью Андрея на корте.

«В прошлом году у него был тяжёлый психологический период, он «провалился», не был в порядке, у него были истерики на корте. Мы пытаемся поработать над психологической стороной его игры. У него очень сильный характер, и иногда именно это помогает ему выигрывать столько матчей. Проблема в том, что он не может наслаждаться тем, чем, по идее, должен, я вижу, как он страдает.

Я борюсь с этим, когда он спокоен и не играет, но на корте он становится другим человеком. Он продолжает работать каждый день, чтобы прийти к моменту, когда сможет хотя бы немного получать удовольствие. У него есть психолог, мы уже сменили трёх или четырёх, это не первый случай. Но сложно найти специалиста, который понимает ментальность русского. У нас были и русские, и американцы, все подряд. Я стараюсь немного дистанцироваться от этого, иначе я слишком вовлекаюсь», – приводит слова Висенте Mundo Deportivo.