«Тело чувствует». Мухова рассказала о физическом состоянии после полуфинала в Штутгарте
12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о своём физическом состоянии после матча 1/2 финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с украинкой Элиной Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Каролины.
Штутгарт. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 15:10 МСК
«Тяжело играть каждый день на таких турнирах, когда всё длится всего неделю. Я стараюсь максимально восстанавливаться, делаю всё возможное.
Но, конечно, это ощущается — когда играешь больше двух часов, скользишь по грунту, тело устаёт. Я это понимаю, но стараюсь не зацикливаться. С каждым матчем я также набираю форму.
Я в финале, и, конечно, тело это чувствует — это уже четвёртый тяжёлый матч. Но я рада, что всё ещё в игре», – сказала Мухова на пресс-конференции турнира в Штутгарте.
