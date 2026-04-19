«Тело чувствует». Мухова рассказала о физическом состоянии после полуфинала в Штутгарте

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о своём физическом состоянии после матча 1/2 финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с украинкой Элиной Свитолиной. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Каролины.

«Тяжело играть каждый день на таких турнирах, когда всё длится всего неделю. Я стараюсь максимально восстанавливаться, делаю всё возможное.

Но, конечно, это ощущается — когда играешь больше двух часов, скользишь по грунту, тело устаёт. Я это понимаю, но стараюсь не зацикливаться. С каждым матчем я также набираю форму.

Я в финале, и, конечно, тело это чувствует — это уже четвёртый тяжёлый матч. Но я рада, что всё ещё в игре», – сказала Мухова на пресс-конференции турнира в Штутгарте.