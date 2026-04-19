Александр Зверев: Алькарас и Синнер действуют разумно, не играя каждую неделю

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после поражения в полуфинале турнира ATP-500 в Мюнхене от Флавио Коболли (3:6; 3:6).

«Мои ноги меня уже не слушались. В последнее время я много играл, а до этого у меня был тяжёлый матч (победа над аргентинцем Франсиско Серундоло со счётом 5:7, 6:0, 6:2. – Прим. «Чемпионата»). Если ты на 10–20% медленнее, а соперник проводит такой матч, то становится сложно. Несколько свободных дней сейчас очень пригодятся, чтобы, надеюсь, в Мадриде быть уже более свежим. Карлос и Янник поступают разумно, не играя каждую неделю», — приводит слова Зверева Eurosport.