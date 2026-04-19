Александр Зверев: Алькарас и Синнер действуют разумно, не играя каждую неделю
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после поражения в полуфинале турнира ATP-500 в Мюнхене от Флавио Коболли (3:6; 3:6).
Мюнхен. 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
Флавио Коболли
Ф. Коболли
«Мои ноги меня уже не слушались. В последнее время я много играл, а до этого у меня был тяжёлый матч (победа над аргентинцем Франсиско Серундоло со счётом 5:7, 6:0, 6:2. – Прим. «Чемпионата»). Если ты на 10–20% медленнее, а соперник проводит такой матч, то становится сложно. Несколько свободных дней сейчас очень пригодятся, чтобы, надеюсь, в Мадриде быть уже более свежим. Карлос и Янник поступают разумно, не играя каждую неделю», — приводит слова Зверева Eurosport.
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
15:29
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:00
-
13:57
-
13:35
-
13:30
-
13:07
-
12:23
-
12:16
-
11:54
-
11:29
-
11:20
-
11:00
-
11:00
-
10:30
-
10:10
-
10:06
-
09:35
-
09:18
-
04:23
-
00:35
-
00:12
- 18 апреля 2026
-
23:47
-
23:32
-
23:03
-
22:18
-
21:55
-
21:27
-
20:59
-
20:41
-
20:21
-
20:02
-
19:47