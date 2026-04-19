Кафельников поделился ожиданиями от финала турнира в Барселоне между Рублёвым и Фисом

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финального матча турнира АТР-500 в Барселоне, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и француз Артюр Фис.

Барселона. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Артюр Фис
Франция
«Об обретении уверенности нужно спрашивать Андрея — он же даёт интервью. Естественно, радостно, что он уже дошёл до финала. Мы хотим, чтобы они каждую неделю доходили до воскресенья, до финальной стадии. По-другому не может быть. Я не видел ни одного матча Фиса в Барселоне. Они дважды уже встречались — сейчас будет третья встреча, посмотрим», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Следить за ходом встречи Андрей Рублёв – Артюр Фис можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

