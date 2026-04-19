«На корте он словно на войне». Тренер Рублёва — об эмоциональных проблемах Андрея в матчах

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, поделился мнением о том, почему россиянин не всегда может показать свой максимум на корте.

«Русские игроки часто росли в очень строгой системе. Ошибка — это катастрофа. Если он сделает 10 ударов и в одном ошибётся, он зацикливается именно на этой ошибке. Это идёт с детства — от семьи и тренеров. Поэтому они часто не умеют расслабляться и получать удовольствие.

Вне корта Андрей отличный парень. Но на корте он как будто на войне — с собой, с ожиданиями, с давлением. И поэтому он часто «взрывается», – приводит слова Висенте Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Рыбакина завоевала титул в Штутгарте! Дальше финал в Барселоне — Рублёв-Фис. LIVE!
Live
Рыбакина завоевала титул в Штутгарте! Дальше финал в Барселоне — Рублёв-Фис. LIVE!
