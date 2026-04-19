Елена Рыбакина — Каролина Мухова, результат матча 19 апреля 2026, счет 2:0, финал WTA-500, Штутгарт

Елена Рыбакина выиграла турнир WTA-500 в Штутгарте
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала чемпионский титул турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в финале соревнований чешку Каролину Мухову (12-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Каролина Мухова
12
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Рыбакина выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Каролина Мухова сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт в матче.

Вторая ракетка мира добавила себе в автопарк лимонный Porsche 911 Carrera S – в 2024 она выиграла Porsche Taycan 4S Sport Turism.

Для Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее казахстанская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Австралии – 2026.

Сетка турнира в Штутгарте
Календарь турнира в Штутгарте
Мирра Андреева может сыграть со Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Мадриде. Как это было
