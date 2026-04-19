Елена Рыбакина выиграла турнир WTA-500 в Штутгарте

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала чемпионский титул турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в финале соревнований чешку Каролину Мухову (12-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Рыбакина выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Каролина Мухова сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт в матче.
Вторая ракетка мира добавила себе в автопарк лимонный Porsche 911 Carrera S – в 2024 она выиграла Porsche Taycan 4S Sport Turism.
Для Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее казахстанская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Австралии – 2026.
- 21 апреля 2026
-
16:45
-
15:43
-
15:11
-
14:49
-
14:39
-
13:45
-
13:20
-
12:57
-
12:49
-
12:26
-
12:05
-
11:48
-
11:33
-
11:19
-
10:52
-
10:37
-
10:03
-
09:30
-
08:30
-
00:56
-
00:36
- 20 апреля 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:15
-
22:29
-
21:59
-
21:35
-
21:18
-
20:54
-
20:49
-
20:31
-
20:19
-
19:57
-
19:31
-
19:25