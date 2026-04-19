Елена Рыбакина выиграла турнир WTA-500 в Штутгарте

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала чемпионский титул турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в финале соревнований чешку Каролину Мухову (12-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Рыбакина выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Каролина Мухова сделала в игре один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт в матче.

Вторая ракетка мира добавила себе в автопарк лимонный Porsche 911 Carrera S – в 2024 она выиграла Porsche Taycan 4S Sport Turism.

Для Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее казахстанская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Австралии – 2026.