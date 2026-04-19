Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте. В финале турнира она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1.

Ранее Рыбакина завоёвывала чемпионский титул в Штутгарте в 2024 году. Тогда в финале турнира она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:2.

Стоит отметить, что Рыбакина добавила себе в автопарк лимонный Porsche 911 Carrera S – в 2024 она выиграла Porsche Taycan 4S Sport Turism.

Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии – 2026.