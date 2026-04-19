Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина завоевала 13-й титул в карьере на турнирах WTA

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала 13-й титул WTA в карьере после победы на турнире в Штутгарте (Германия). В финале соревнований казахстанская теннисистка была сильнее чешки Каролины Муховой со счётом 7:5, 6:1.

Помимо двух титулов на турнирах «Большого шлема», в активе у Рыбакиной также есть два чемпионских трофея «тысячников» в Риме (2023) и Индиан-Уэллсе (2023), также казахстанская теннисистка победила на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Титул в Штутгарте стал для Рыбакиной вторым в сезоне-2026. Ранее казахстанская теннисистка завоевала чемпионский титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android