Елена Рыбакина завоевала 13-й титул в карьере на турнирах WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завоевала 13-й титул WTA в карьере после победы на турнире в Штутгарте (Германия). В финале соревнований казахстанская теннисистка была сильнее чешки Каролины Муховой со счётом 7:5, 6:1.

Помимо двух титулов на турнирах «Большого шлема», в активе у Рыбакиной также есть два чемпионских трофея «тысячников» в Риме (2023) и Индиан-Уэллсе (2023), также казахстанская теннисистка победила на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Титул в Штутгарте стал для Рыбакиной вторым в сезоне-2026. Ранее казахстанская теннисистка завоевала чемпионский титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026.