Елена Рыбакина получила лимонный Porsche 911 за победу на турнире в Штутгарте

Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила за победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) лимонный Porcshe 911 Carrera S. В финале турнира она обыграла чешку Каролину Мухову (7:5, 6:1).

Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Каролина Мухова
12
Чехия
Фото: Скриншот трансляции

Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира в Штутгарте. В 2024 году она получила за победу в соревнованиях Porsche Taycan 4S Sport Turism. Позже она призналась, что ей пришлось сдать на права ради того, чтобы ездить на этой машине.

Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.

