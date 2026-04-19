Елена Рыбакина получила лимонный Porsche 911 за победу на турнире в Штутгарте
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила за победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) лимонный Porcshe 911 Carrera S. В финале турнира она обыграла чешку Каролину Мухову (7:5, 6:1).
Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
Каролина Мухова
Фото: Скриншот трансляции
Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира в Штутгарте. В 2024 году она получила за победу в соревнованиях Porsche Taycan 4S Sport Turism. Позже она призналась, что ей пришлось сдать на права ради того, чтобы ездить на этой машине.
Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.
