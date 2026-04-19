Тренер Рублёва рассказал о роли Марата Сафина в работе с теннисистом

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, рассказал, какую роль играет в подготовке россиянина двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин.

«Марат часто бывает в Барселоне, мы друзья со времён игры. У нас есть академия Four Slam в Гаве, он туда приходит. Подумали, что его опыт как русского с русским будет полезен. Он помогает Андрею понять, что есть жизнь после тенниса», – приводит слова Висенте Mundo Deportivo.

Рублёв начал сотрудничать с Сафиным в апреле 2025 года. В ноябре 2025 года Рублёв отмечал, что сотрудничество с Сафиным принесло ему спокойствие.

