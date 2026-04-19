Рыбакина повторила достижение Винус Уильямс, Свитолиной и Швёнтек

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина стала лишь четвёртой действующей теннисисткой, в активе которой пять и более титулов WTA на разных покрытиях, сообщает Opta Ace. Также таким достижением могут похвастаться американка Винус Уильямс, украинка Элина Свитолна и Ига Швёнтек из Польши.

Сегодня, 19 апреля, Рыбакина стала чемпионкой турнира ATP-500 в Штутгарте (Германия). В финале соревнований казахстанская теннисистка была сильнее чешки Каролины Муховой со счётом 7:5, 6:1.

Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.