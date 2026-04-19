Рыбакина повторила достижение Винус Уильямс, Свитолиной и Швёнтек
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина стала лишь четвёртой действующей теннисисткой, в активе которой пять и более титулов WTA на разных покрытиях, сообщает Opta Ace. Также таким достижением могут похвастаться американка Винус Уильямс, украинка Элина Свитолна и Ига Швёнтек из Польши.
Сегодня, 19 апреля, Рыбакина стала чемпионкой турнира ATP-500 в Штутгарте (Германия). В финале соревнований казахстанская теннисистка была сильнее чешки Каролины Муховой со счётом 7:5, 6:1.
Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
2
Елена Рыбакина
Окончен
2 : 0
Каролина Мухова
Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 апреля 2026
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
18:53
-
18:51
-
18:44
-
18:25
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
16:51
-
16:48
-
16:44
-
16:29
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:08
-
16:03
-
15:50
-
15:41
-
15:29
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:00
-
13:57
-
13:35
-
13:30
-
13:07
-
12:23