Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Рыбакина повторила достижение Винус Уильямс, Свитолиной и Швёнтек

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина стала лишь четвёртой действующей теннисисткой, в активе которой пять и более титулов WTA на разных покрытиях, сообщает Opta Ace. Также таким достижением могут похвастаться американка Винус Уильямс, украинка Элина Свитолна и Ига Швёнтек из Польши.

Сегодня, 19 апреля, Рыбакина стала чемпионкой турнира ATP-500 в Штутгарте (Германия). В финале соревнований казахстанская теннисистка была сильнее чешки Каролины Муховой со счётом 7:5, 6:1.

Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Каролина Мухова
12
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.

