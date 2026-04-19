Елена Рыбакина получила чемпионский трофей турнира в Штутгарте
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила чемпионский трофей за победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финале турнира Рыбакина обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1.
Штутгарт. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Елена Рыбакина
Каролина Мухова
Помимо чемпионского трофея, Рыбакина также стала обладательницей лимонного Porsche 911 Carrera S. Казахстанская теннисистка во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира в Штутгарте, ранее она побеждала на соревнованиях в 2024 году.
Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2026.
Материалы по теме
