Бен Шелтон выиграл чемпионский титул на турнире АТР-500 в Мюнхене

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон завоевал титул чемпиона турнира АТР-500 в Мюнхене, обыграв в финале соревнований итальянца Флавио Коболли (16-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час и 31 минуту. За время матча Шелтон выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из девяти. Коболли сделал в игре два эйса, допустил три двойные ошибки, а также не смог реализовать ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов.

Титул в Мюнхене стал для Шелтона пятым в рамках одиночных разрядов турниров АТР и вторым в сезоне-2026. Ранее американец стал чемпионом турнира АТР-500 в Далласе.