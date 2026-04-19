Бен Шелтон выиграл чемпионский титул на турнире АТР-500 в Мюнхене
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон завоевал титул чемпиона турнира АТР-500 в Мюнхене, обыграв в финале соревнований итальянца Флавио Коболли (16-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.
Мюнхен. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час и 31 минуту. За время матча Шелтон выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из девяти. Коболли сделал в игре два эйса, допустил три двойные ошибки, а также не смог реализовать ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов.
Титул в Мюнхене стал для Шелтона пятым в рамках одиночных разрядов турниров АТР и вторым в сезоне-2026. Ранее американец стал чемпионом турнира АТР-500 в Далласе.
Материалы по теме
