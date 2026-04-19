Роман Сафиуллин стал триумфатором грунтового «челленджера» в Португалии

Роман Сафиуллин стал триумфатором грунтового «челленджера» в Португалии
226-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Роман Сафиуллин стал триумфатором грунтового «челленджера» в Оэйраше (Португалия). В финале соревнований Сафиуллин одержал уверенную победу над 76-й ракеткой мира Валентеном Руае из Франции со счётом 6:1, 6:2.

Встреча Сафиуллина с Руае продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Роман пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Валентена четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Благодаря титулу в Португалии Сафиуллин поднялся в лайв-рейтинге ATP с 226-го на 175-е место.

Материалы по теме
Рыбакина завоевала титул в Штутгарте! А Рублёв сражается в финале Барселоны. LIVE!
Live
Рыбакина завоевала титул в Штутгарте! А Рублёв сражается в финале Барселоны. LIVE!
