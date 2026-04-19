Рыбакина прокатилась на лимонном Porsche 911 по корту после победы на турнире в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокатилась по центральному корту турнира WTA-500 в Штутгарте на лимонном Porsche 911 Carrera S, который она получила после победы в турнире. В финале соревнований Рыбакина обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 7:5, 6:1.

Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой турнира в Штутгарте и получила автомобиль марки Porsche. В 2024 году она получила за победу на соревнованиях Porsche Taycan 4S Sport Turism.

Для 26-летней Рыбакиной титул в Штутгарте стал 13-м в карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии – 2026.