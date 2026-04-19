Главная Теннис Новости

Флавио Коболли обратился к Бену Шелтону после поражения в финале турнира в Мюнхене

16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли обратился к американцу Бену Шелтону после поражения в финале турнира АТР-500 в Мюнхене. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу Шелтона.

Мюнхен. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Флавио Коболли
16
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Потрясающая неделя, Бен. Мы начали её вместе, болея за «Баварию» в Лиге чемпионов, а потом сыграли здесь в финале. Сегодня он был лучше меня в теннисе, но в футболе такого точно никогда не было (смеётся).

Хочу поздравить тебя с тем, что делаешь со своей командой. Невероятный путь. Ты это заслужил, всегда болею за тебя. Ты отличный друг. Желаю удачи до конца сезона. Надеюсь, скоро вновь увидимся на корте», – сказал Коболли во время церемонии награждения.

