Флавио Коболли обратился к Бену Шелтону после поражения в финале турнира в Мюнхене

16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли обратился к американцу Бену Шелтону после поражения в финале турнира АТР-500 в Мюнхене. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу Шелтона.

«Потрясающая неделя, Бен. Мы начали её вместе, болея за «Баварию» в Лиге чемпионов, а потом сыграли здесь в финале. Сегодня он был лучше меня в теннисе, но в футболе такого точно никогда не было (смеётся).

Хочу поздравить тебя с тем, что делаешь со своей командой. Невероятный путь. Ты это заслужил, всегда болею за тебя. Ты отличный друг. Желаю удачи до конца сезона. Надеюсь, скоро вновь увидимся на корте», – сказал Коболли во время церемонии награждения.