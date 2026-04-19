Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо снялись с «Мастерса» в Мадриде

Финалист US Open – 2024, восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц и 20-й номер рейтинга Фрэнсис Тиафо снялись с участия в розыгрыше «Мастерса» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

Ранее Фриц снялся с грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Теннисист заявлял, что может полностью пропустить грунтовый сезон из-за проблем с коленом. В последний раз Фриц принимал участие в официальных матчах АТР-тура. На «Мастерсе» в Майами он проиграл в матче 1/8 финала чеху Иржи Легечке (4:6, 7:6 (7:4), 2:6). Тиафо не принимал участие в турнирах с полуфинала турнира АТР-500 в Хьюстоне в начале апреля.

Отметим, Фриц и Тиафо стали не первыми топ-теннисистами, которые сообщили о своём снятии с турнира в Мадриде. Ранее по разным причинам от участия отказались испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович.