«Скоро попадёшь в топ‑10». Бен Шелтон после титула в Мюнхене обратился к Коболли

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон обратился к итальянцу Флавио Коболли после финала турнира АТР-500 в Мюнхене. Шелтон в нём одержал победу над Коболли со счётом 6:2, 7:5.

«Прежде всего хочу поблагодарить бога. Чувствую себя счастливым, играя здесь, имея рядом таких людей. Эти моменты в туре очень важны и особенны. Ценю их. Как уже говорил, благодарен и очень счастлив.

Хочу поздравить Флавио. Знаю, эта неделя была для тебя эмоциональной. Некоторые твои удары были просто выдающимися. Твой вчерашний матч было настоящим удовольствием при просмотре. Простите, что сказал это, ребята. Работа, которую ты и твоя команда проделываете, твоя улыбка, игра в футбол… ты очень яркая личность. Ты веская причина того, что наша игра развивается. Наблюдение за тобой здесь всегда заставляет меня улыбаться. Тебе, всей твоей команде, твоей семье, твоему отцу, которого здесь нет… вы лучшие. Так держать. Скоро будешь в топ-10. Просто рад видеть прогресс, которого мы оба добились за последние несколько лет», — сказал Шелтон на церемонии награждения.