Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Скоро попадёшь в топ‑10». Бен Шелтон после титула в Мюнхене обратился к Коболли

Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон обратился к итальянцу Флавио Коболли после финала турнира АТР-500 в Мюнхене. Шелтон в нём одержал победу над Коболли со счётом 6:2, 7:5.

Мюнхен. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Флавио Коболли
16
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Прежде всего хочу поблагодарить бога. Чувствую себя счастливым, играя здесь, имея рядом таких людей. Эти моменты в туре очень важны и особенны. Ценю их. Как уже говорил, благодарен и очень счастлив.

Хочу поздравить Флавио. Знаю, эта неделя была для тебя эмоциональной. Некоторые твои удары были просто выдающимися. Твой вчерашний матч было настоящим удовольствием при просмотре. Простите, что сказал это, ребята. Работа, которую ты и твоя команда проделываете, твоя улыбка, игра в футбол… ты очень яркая личность. Ты веская причина того, что наша игра развивается. Наблюдение за тобой здесь всегда заставляет меня улыбаться. Тебе, всей твоей команде, твоей семье, твоему отцу, которого здесь нет… вы лучшие. Так держать. Скоро будешь в топ-10. Просто рад видеть прогресс, которого мы оба добились за последние несколько лет», — сказал Шелтон на церемонии награждения.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android