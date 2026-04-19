«Знаю, как тяжело проигрывать в финале». Рыбакина обратилась к Муховой после победы

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к чешке Каролине Муховой после финала грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте. В титульном матче Рыбакина одержала победу над Муховой со счётом 7:5, 6:1.

«Хочу поздравить Каролину с отличной неделей. Знаю, как тяжело проигрывать в финале, но надеюсь, мы ещё много раз сыграем друг с другом. Поздравляю твою команду с этой неделей. Также хочу сказать большое спасибо своей команде. Без вас это было бы невозможно. Спасибо, что всегда подталкиваете меня становиться лучше и прогрессировать каждый день. Огромное спасибо», – сказала Рыбакина на церемонии награждения.