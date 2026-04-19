Людмила Самсонова взяла титул турнира в Штутгарте в парном разряде

Российская теннисистка Людмила Самсонова (21-я ракетка мира) и американка Николь Меликар-Мартинес стали победительницами турнира WTA-500 в Штутгарте в парном разряде. В финале они обыграли тандем Елены Остапенко (Латвия) и Чжан Шуай (Китай). Счёт — 6:1, 6:1.

Матч длился 52 минуты. За это время Самсонова и Меликар-Мартинес реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных, а также допустили одну двойную ошибку и выполнили один эйс. Остапенко и Шуай допустили две двойные ошибки, не совершили ни одной подачи навылет и не реализовали пять брейк-пойнтов.

Для Людмилы Самсоновой титул турнира в Штутгарте стал четвёртым в карьере в парном разряде.