Людмила Самсонова взяла титул турнира в Штутгарте в парном разряде
Российская теннисистка Людмила Самсонова (21-я ракетка мира) и американка Николь Меликар-Мартинес стали победительницами турнира WTA-500 в Штутгарте в парном разряде. В финале они обыграли тандем Елены Остапенко (Латвия) и Чжан Шуай (Китай). Счёт — 6:1, 6:1.
Штутгарт — парный разряд. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Матч длился 52 минуты. За это время Самсонова и Меликар-Мартинес реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных, а также допустили одну двойную ошибку и выполнили один эйс. Остапенко и Шуай допустили две двойные ошибки, не совершили ни одной подачи навылет и не реализовали пять брейк-пойнтов.
Для Людмилы Самсоновой титул турнира в Штутгарте стал четвёртым в карьере в парном разряде.
