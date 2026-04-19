Коболли: вчера звонил своей девушке и сказал: «Не дай мне проиграть». Но она не справилась

16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли после поражения в финале турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия) обратился к своей команде и девушке. В решающем матче Коболли проиграл американцу Бену Шелтону (шестой в рейтинге) со счётом 2:6, 5:7.

«Спасибо моей команде. Я вас, ребят, ненавижу большую часть времени, но также люблю вас. Вчера звонил своей девушке и сказал: «Пожалуйста, не дай мне проиграть». Но она не справилась… Так что, может, в следующий раз оставайся дома», – сказал Коболли на церемонии награждения.

Титул в Мюнхене стал для Шелтона пятым в рамках одиночных разрядов турниров АТР и вторым в сезоне-2026. Ранее американец стал чемпионом турнира АТР-500 в Далласе.