Коболли: вчера звонил своей девушке и сказал: «Не дай мне проиграть». Но она не справилась
16-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли после поражения в финале турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия) обратился к своей команде и девушке. В решающем матче Коболли проиграл американцу Бену Шелтону (шестой в рейтинге) со счётом 2:6, 5:7.
Мюнхен. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 14:40 МСК
Флавио Коболли
Бен Шелтон
«Спасибо моей команде. Я вас, ребят, ненавижу большую часть времени, но также люблю вас. Вчера звонил своей девушке и сказал: «Пожалуйста, не дай мне проиграть». Но она не справилась… Так что, может, в следующий раз оставайся дома», – сказал Коболли на церемонии награждения.
Титул в Мюнхене стал для Шелтона пятым в рамках одиночных разрядов турниров АТР и вторым в сезоне-2026. Ранее американец стал чемпионом турнира АТР-500 в Далласе.
