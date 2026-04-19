Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк — Вероника Подрез, результат матча 19 апреля 2026, счет 2:0, финал турнира в Руане

Марта Костюк стала победительницей турнира WTA-250 в Руане
Комментарии

Представительница Украины 28-я ракетка мира Марта Костюк одержала победу в финале турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Она одолела свою соотечественницу Веронику Подрез (209-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Руан. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Встреча длилась 1 час 21 минуту. Костюк удалось выполнить четыре эйса и реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Она также допустила пять двойных ошибок. Подрез допустила семь двойных ошибок, сделала одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Титул в Руане стал для Марты Костюк вторым в карьере. Ранее она первенствовала на соревнованиях в Остине (США, 2023 год).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android