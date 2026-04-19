Марта Костюк стала победительницей турнира WTA-250 в Руане
Представительница Украины 28-я ракетка мира Марта Костюк одержала победу в финале турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Она одолела свою соотечественницу Веронику Подрез (209-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Руан. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 16:40 МСК
Вероника Подрез
Встреча длилась 1 час 21 минуту. Костюк удалось выполнить четыре эйса и реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Она также допустила пять двойных ошибок. Подрез допустила семь двойных ошибок, сделала одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Титул в Руане стал для Марты Костюк вторым в карьере. Ранее она первенствовала на соревнованиях в Остине (США, 2023 год).
